Орловчанка переходила дорогу по зебре и оказалась под колесами "Ауди"
Во вторник вечером в Орле водитель на "Ауди" сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу по зебре.
Все произошло примерно в шесть вечера вторника 21 января. 33-летний мужчина на легковой иномарке ехал по улице Металлургов со стороны Московского шоссе в сторону улицы Космонавтов. В районе дома №1 по Металлургов по пешеходному переходу без светофора проезжую часть переходила 58-летняя женщина. Она оказалась под колесами "Ауди".
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Это не единственное ДТП, произошедшее в Орле во вторник, жертвой в котором стал пешеход. На улице Тургенева в этот же день легковушка выехала на тротуар, где сбила девочку.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»