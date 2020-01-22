Орловчанка переходила дорогу по зебре и оказалась под колесами "Ауди"

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:08:04+03:00

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Во вторник вечером в Орле водитель на "Ауди" сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу по зебре.

Все произошло примерно в шесть вечера вторника 21 января. 33-летний мужчина на легковой иномарке ехал по улице Металлургов со стороны Московского шоссе в сторону улицы Космонавтов. В районе дома №1 по Металлургов по пешеходному переходу без светофора проезжую часть переходила 58-летняя женщина. Она оказалась под колесами "Ауди".

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП, произошедшее в Орле во вторник, жертвой в котором стал пешеход. На улице Тургенева в этот же день легковушка выехала на тротуар, где сбила девочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU