Орловца, сбросившего своего товарища с девятого этажа, будут судить

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:37:33+03:00

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Орловца будут судить за то, что тот сбросил с балкона девятого этажа своего знакомого. Печальными последствиями обернулась пьяная ссора между мужчинами.

Все произошло летом 2019-го. В июле житель Орла был у себя дома, у него гостил товарищ. В какой-то момент возник конфликт и хозяин дома сбросил своего оппонента с балкона. Шансов выжить у того не было. Уголовное дело следственный комитет возбудил по статье "Убийство" и вот расследование подошло к концу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU