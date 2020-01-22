2020-01-22T10:37:33+03:00
Происшествия

Орловца, сбросившего своего товарища с девятого этажа, будут судить

Печальными последствиями обернулась пьяная ссора
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Орловца будут судить за то, что тот сбросил с балкона девятого этажа своего знакомого. Печальными последствиями обернулась пьяная ссора между мужчинами.

Все произошло летом 2019-го. В июле житель Орла был у себя дома, у него гостил товарищ. В какой-то момент возник конфликт и хозяин дома сбросил своего оппонента с балкона. Шансов выжить у того не было. Уголовное дело следственный комитет возбудил по статье "Убийство" и вот расследование подошло к концу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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