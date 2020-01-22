Экс-мэр Орла получил должность заместителя префекта в Москве
Экс-мэр Орла получил должность заместителя префекта Северного автономного округа Москвы. Соответствующий приказ о назначении Виктора Сафьянова подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Приказ Собянин подписал 17 января, информация об этом появилась на официальном сайте. На должность заместителя префекта САО Москвы бывший градоначальник Орла назначен на пятилетний срок.
Напомним, мэром Орла Виктор Сафьянов был избран мэром в 2010 году и пост свой занимал по 2012 год, уйдя в досрочную отставку 25 января по решению городского совета.
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ИСТОЧНИК KP.RU