В Орле обсудили, как меняются темпы экспорта промышленной продукции

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:46:24+03:00

В Орле обсудили, как меняются темпы экспорта региональной продукции. Фото пресс-службы губернатора Орловской области

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Вчера, 21 января, в региональном Правительстве подвели итоги работы Орловского таможенного поста Курской таможни за прошлый год. Особое внимание участники совещания уделили тому, как изменились темпы экспорта промышленной продукции местных предприятий.

На данный момент в нашем регионе работает на экспорт 134 предприятия, из них 34 являются крупными и средними.

По данным руководителя Департамента промышленности и торговли Геннадия Парахина, за 10 месяцев прошлого года объем экспорта составил 141 миллион долларов США с темпом роста 108,9% (в сравнении с 2018 годом).

Самые активный темп роста у продукции металлургической промышленности – 145%, чуть меньше у машиностроения – 120,3%.

- Благоприятные условия для экспорта имеет создание постоянной зоны таможенного контроля в Орле на железнодорожной станции Лужки-Орловские. Это позволило избежать дополнительных материальных и временных затраты на доставку товаров в регион, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас в планах региональных властей продолжить наращивать объемы промышленных товаров и их экспорт с помощью особой экономической зоны «Мценск».

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ИСТОЧНИК KP.RU