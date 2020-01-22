Орловцев приглашают увидеть «Образы эпохи»
В ближайшие дни орловцы и гости областного центра смогут увидеть персональную фотовыставку «Образы эпохи». Ее автор – известный московский фотограф и журналист Александр Тягны-Рядно.
В выставочном зале Орловского краеведческого музея презентует серию его городских пейзажей, зарисовок и характерных фотографий известных личностей, таких как Борис Ельцин, Сергей Бодров, академик Сахаров.
ЗНАЙ!
Александр Тягны-Рядно – выпускник журфак МГУ. С 1984 года работал фотографом и фоторедактором в журналах «Журналист», Moscow Magazine, газетах «НТР», «Советская культура», «Известия», «Собеседник».
Его фотографии можно увидеть на страницах таких журналов, как: Digital Camera, Homes & Gardens, ELLE, «Вестник Европы», «Вокруг света», GEO, Forbes, «Сноб» и многие другие.
КОГДА? ГДЕ?
23 января, в 12:30
Ул. Гостиная, 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU