2020-01-22T08:30:28+03:00
Звезды

Орловцев приглашают увидеть «Образы эпохи»

В Краеведческом музее презентуют выставку московского фотографа и журналиста Александра Тягны-Рядно
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают увидеть «Образы эпохи» Александра Тягны-РядноОрловцев приглашают увидеть «Образы эпохи» Александра Тягны-Рядно
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В ближайшие дни орловцы и гости областного центра смогут увидеть персональную фотовыставку «Образы эпохи». Ее автор – известный московский фотограф и журналист Александр Тягны-Рядно.

В выставочном зале Орловского краеведческого музея презентует серию его городских пейзажей, зарисовок и характерных фотографий известных личностей, таких как Борис Ельцин, Сергей Бодров, академик Сахаров.

ЗНАЙ!

Александр Тягны-Рядно – выпускник журфак МГУ. С 1984 года работал фотографом и фоторедактором в журналах «Журналист», Moscow Magazine, газетах «НТР», «Советская культура», «Известия», «Собеседник».

Его фотографии можно увидеть на страницах таких журналов, как: Digital Camera, Homes & Gardens, ELLE, «Вестник Европы», «Вокруг света», GEO, Forbes, «Сноб» и многие другие.

КОГДА? ГДЕ?

23 января, в 12:30

Ул. Гостиная, 2.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

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ИСТОЧНИК KP.RU

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