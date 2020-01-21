В Орловском районе подсчитали количество подростков-правонарушителей
В администрации Орловского района прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты профильных организаций подвели итоги по уровню подростковой преступности в муниципалитете.
Согласно представленным данным, профилактическом учете состоят 32 несовершеннолетних правонарушителя и 49 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 97 детей.
- По итогам прошлого года на территории района отмечено снижение подростковой преступности на 25 %, подростками совершено 9 преступлений, в 2018 году – 12, - пояснили «КП» в пресс-службе Администрации Орловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU