Первенство России по дзюдо пройдет в Орле
Нынешняя неделя в Орле закончится крупным спортивным событием. 25 января областная столица примет Первенство России по дзюдо.
Соревнования пройдут на площадке ТМК "Гринн". В Орел съедутся дзюдоисты из 18 регионов России, за звание лучших поборется больше сотни спортсменов. Состязания пройдут в 14 весовых категориях.
- Победители соревнований получают допуск к финалу первенства России по дзюдо 2020 года, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
Подробности можно узнать по телефону: 76-14-18, 76-15-05.
КОГДА? ГДЕ?
25 января, с 10.00
Кромское ш-се, 4
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ИСТОЧНИК KP.RU