Первенство России по дзюдо пройдет в Орле

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:10:13+03:00

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Нынешняя неделя в Орле закончится крупным спортивным событием. 25 января областная столица примет Первенство России по дзюдо.

Соревнования пройдут на площадке ТМК "Гринн". В Орел съедутся дзюдоисты из 18 регионов России, за звание лучших поборется больше сотни спортсменов. Состязания пройдут в 14 весовых категориях.

- Победители соревнований получают допуск к финалу первенства России по дзюдо 2020 года, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подробности можно узнать по телефону: 76-14-18, 76-15-05.

КОГДА? ГДЕ?

25 января, с 10.00

Кромское ш-се, 4

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ИСТОЧНИК KP.RU