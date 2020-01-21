Орловцев приглашают на спектакль «Рождественская история»
Маленьких орловцев и их родителей приглашают на спектакль «Рождественская история». Постановку покажут в Православной артели духовно-православного центра «Вятский Посад».
Спектакль в исполнении ребят из села Новодмитровка и театральной студии «Радость моя» основан на пьесе «Бык, Осел и Звезда» детских писателей Михаила Бартенева и Андрея Усачева.
Вход свободный. Справки по телефону: 59-90-11.
КОГДА? ГДЕ?
26 января, в 12.00
Орловский район, поселок Вятский Посад
(конечная остановка маршрутного автобуса №444)
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU