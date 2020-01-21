Орловцев приглашают на спектакль «Рождественская история»

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:07:19+03:00

Малышей и их родителей ждут в Вятском Посаде

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Маленьких орловцев и их родителей приглашают на спектакль «Рождественская история». Постановку покажут в Православной артели духовно-православного центра «Вятский Посад».

Спектакль в исполнении ребят из села Новодмитровка и театральной студии «Радость моя» основан на пьесе «Бык, Осел и Звезда» детских писателей Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

Вход свободный. Справки по телефону: 59-90-11.

КОГДА? ГДЕ?

26 января, в 12.00

Орловский район, поселок Вятский Посад

(конечная остановка маршрутного автобуса №444)

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ИСТОЧНИК KP.RU