2020-01-21T12:18:54+03:00
Происшествия

На три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиков

Приятелям смягчи срок из-за несовершеннолетних детей и положительных характеристик
Наталья Меркулова
Поделиться:
На три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиковНа три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиков. Приятелям из Новосиля смягчи срок из-за несовершеннолетних детей и положительных характеристик, однако такое решение суда их не устроило и они подали аппеляцию.

Как стало известно, в апреле прошлого года мужчины купили для себя наркотики через Интернет, затем приехали в Орел, достали их из тайника и решили сразу же употребить. Для этого они выбрали в безлюдном месте на берегу реки Оки, где их и задержала полиция.

- Суд первой инстанции учел положительные характеристики подсудимых, признание ими своей вины и раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, а также наличие у одного из них трех детей и назначил минимально возможное наказание. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиков
В Орле разбился каменщик, работавший на 14-м этаже строящегося дома
«Росатом» поможет орловским школам стать более эффективными
Орловские спасатели вызволили из беды кошку, просидевшую на дереве три дня
Директора "Зеленой Рощи" Ворожбита отстранили от обязанностей
Орловчанка доверила оплату счетов знакомой и осталась без 100 тысяч рублей
Мэрия Орла наградит самых успешных студентов
В Орловской области проведут экологическую реабилитацию реки Сосна
Силовики помогли пожилому орловцу, которому стало плохо на улице
Рекультивация свалок в Орловской области вновь тормозится
В Орле иномарка сбила женщину на Монастырской площади
В Орле уберут незаконные гаражи на Комсомольской
В Орловской области подсчитали среднюю зарплату в месяц
18 прорывов в день: чиновники обсудили состояние орловских водопроводов
Камеры СИЗО в Орле окропили святой водой
Орловцам предлагают отдать праздничные елки на корм лошадям
1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%
Под Орлом из-за неисправных электроприборов сгорел жилой дом
В столкновении трех авто в Орле пострадали дети