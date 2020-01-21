21 Янв. 2020 2020-01-21T12:18:54+03:00

На три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиков Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

На три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиков. Приятелям из Новосиля смягчи срок из-за несовершеннолетних детей и положительных характеристик, однако такое решение суда их не устроило и они подали аппеляцию.

Как стало известно, в апреле прошлого года мужчины купили для себя наркотики через Интернет, затем приехали в Орел, достали их из тайника и решили сразу же употребить. Для этого они выбрали в безлюдном месте на берегу реки Оки, где их и задержала полиция.

- Суд первой инстанции учел положительные характеристики подсудимых, признание ими своей вины и раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, а также наличие у одного из них трех детей и назначил минимально возможное наказание. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU