2020-01-21T11:19:45+03:00
Общество

«Росатом» поможет орловским школам стать более эффективными

Эксперты оценят потенциал образовательных учреждений областного центра
Наталья Меркулова
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«Росатом» поможет орловским школам стать более эффективными«Росатом» поможет орловским школам стать более эффективнымиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 21 января, в Орел вновь приедет делегация «Росатома». Если в прошлом году основной темой для работы государственной корпорации в областном центре были в основном муниципальные предприятия, то в этот раз эксперты оценят потенциал орловских школ и лицеев.

Напомним, Орловская область является участником пилотный программы «Эффективный регион», цель которой наладить систему электронного документооборота и оптимизация рабочих процессов.

В рамках встречи свои проекты развития и целевых показателей представят 15 школьных коллективов. Однако для начала для них проведут тренинг по организации труда от руководителя программы «Росатома» Ирины Грошевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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