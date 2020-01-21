21 Янв. 2020 2020-01-21T10:49:03+03:00

Орловские спасатели вызволили из беды кошку, просидевшую на дереве три дня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 20 января, сотрудники областной поисково-спасательной службы вызволили из беды домашнюю кошку. Просидев три дня на дереве, напуганное животное жалобно мяукало и просило о помощи.

Инцидент произошел на улице Пушкина. Прохожие попытались приманить четвероногую мурлыку и достать ее самостоятельно, но безуспешно. Тогда они обратились к профессиональным спасателям.

- Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей, но в данный момент им не требовалась помощь, а потому работники ПСС откликнулись на просьбу неравнодушных горожан, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью лестницы поднялись на дерево и сняли животное с дерева.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU