2020-01-21T10:49:03+03:00
Общество

Орловские спасатели вызволили из беды кошку, просидевшую на дереве три дня

Напуганное животное жалобно мяукало и просило о помощи
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские спасатели вызволили из беды кошку, просидевшую на дереве три дняОрловские спасатели вызволили из беды кошку, просидевшую на дереве три дняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 20 января, сотрудники областной поисково-спасательной службы вызволили из беды домашнюю кошку. Просидев три дня на дереве, напуганное животное жалобно мяукало и просило о помощи.

Инцидент произошел на улице Пушкина. Прохожие попытались приманить четвероногую мурлыку и достать ее самостоятельно, но безуспешно. Тогда они обратились к профессиональным спасателям.

- Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей, но в данный момент им не требовалась помощь, а потому работники ПСС откликнулись на просьбу неравнодушных горожан, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью лестницы поднялись на дерево и сняли животное с дерева.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На три года два орловца окажутся за решеткой за покупку наркотиков
В Орле разбился каменщик, работавший на 14-м этаже строящегося дома
«Росатом» поможет орловским школам стать более эффективными
Орловские спасатели вызволили из беды кошку, просидевшую на дереве три дня
Директора "Зеленой Рощи" Ворожбита отстранили от обязанностей
Орловчанка доверила оплату счетов знакомой и осталась без 100 тысяч рублей
Мэрия Орла наградит самых успешных студентов
В Орловской области проведут экологическую реабилитацию реки Сосна
Силовики помогли пожилому орловцу, которому стало плохо на улице
Рекультивация свалок в Орловской области вновь тормозится
В Орле иномарка сбила женщину на Монастырской площади
В Орле уберут незаконные гаражи на Комсомольской
В Орловской области подсчитали среднюю зарплату в месяц
18 прорывов в день: чиновники обсудили состояние орловских водопроводов
Камеры СИЗО в Орле окропили святой водой
Орловцам предлагают отдать праздничные елки на корм лошадям
1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%
Под Орлом из-за неисправных электроприборов сгорел жилой дом
В столкновении трех авто в Орле пострадали дети