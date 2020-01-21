2020-01-21T09:35:48+03:00
Происшествия

Орловчанка доверила оплату счетов знакомой и осталась без 100 тысяч рублей

Для обмана пенсионерки молодая женщина использовала мобильное приложение
Наталья Меркулова
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Орловчанка доверила оплату счетов знакомой и осталась без 100 тысяч рублейОрловчанка доверила оплату счетов знакомой и осталась без 100 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские раскрыли дело об исчезновении с банковского счета пенсионерки около 100 тысяч рублей. Как выяснилось, руку к этому приложила 33-летняя знакомая пожилой женщины.

Иногда помогая пенсионерке оплачивать счета за коммуналку, орловчанка хорошо знала, как получить доступ к ее банковской карте. Не растерявшись «доброжелательница» установила на свой смартфон мобильное приложение для бесконтактной оплаты и привязала его к чужому счету.

Пока сама банковская карта оставалась у ничего не подозревающей пенсионерки, мошенница оплачивала свои покупки на круглую сумму в местных магазинах с помощью телефона.

- Оперативники изъяли видеозаписи из ряда торговых точек, по которым видно, как женщина платила за различные товары мобильным телефоном. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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