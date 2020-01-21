Мэрия Орла наградит самых успешных студентов
Событие пройдет в ближайшую пятницу 24 января
Мэрия Орла наградит самых успешных студентовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
В преддверии Дня российского студенчества в Орле наградят самых успешных и самых активных студентов города. Ребят, которые проявили себя в учебной, научной и общественной работе будут чествовать в ОГАУ.
Молодежь ждет музыкальный праздник и торжественное вручение почетных грамот администрации Орла.
КОГДА? ГДЕ?
24 января, в 16.00
ул. Генерала Родина, 69
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU