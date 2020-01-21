2020-01-21T09:10:09+03:00
Общество

Мэрия Орла наградит самых успешных студентов

Событие пройдет в ближайшую пятницу 24 января
Наталья Меркулова
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Мэрия Орла наградит самых успешных студентовМэрия Орла наградит самых успешных студентовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В преддверии Дня российского студенчества в Орле наградят самых успешных и самых активных студентов города. Ребят, которые проявили себя в учебной, научной и общественной работе будут чествовать в ОГАУ.

Молодежь ждет музыкальный праздник и торжественное вручение почетных грамот администрации Орла.

КОГДА? ГДЕ?

24 января, в 16.00

ул. Генерала Родина, 69

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ИСТОЧНИК KP.RU

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