20 Янв. 2020 2020-01-20T09:24:56+03:00

Орловец остался без банковской карты после посиделок в дружеской компании Фото: Архив "КП"

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В Орле очередные дружеские посиделки с распитием крепких напитков закончились кражей. Житель областного центра лишился банковской карты и хранящихся на ней денег.

Воспользовавшись моментом, один из приятелей ее из личных вещей своего знакомого, а затем, уже зная пароль, обналичил деньги в банкомате. Когда мужчина обнаружил пропажу, на его телефон уже стали приходить смс-оповещения о списании денежных средств на сумму 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, где именно воришка снимал деньги и, просмотрев записи с видеонаблюдения, установили его личность. Им оказался 37-летний ранее судимый орловец. Мужчина не стал отрицать своей вины.

- Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU