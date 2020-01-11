2020-01-11T11:51:59+03:00
Общество

«Семейные фотохроники»: орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе

Любой желающий может пополнить всероссийский фотоархив и поделиться историей своей семьи в военные годы
Наталья Меркулова
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«Семейные фотохроники»: орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе«Семейные фотохроники»: орловцев приглашают поучаствовать в конкурсеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жителей Орловской области приглашают стать участниками большого Всероссийского проекта «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», приуроченного 75-летию Победы.

Любой желающий сможет пополнить всероссийский электронный фотоархив, поделиться историей своей семьи и родного края в военные годы на официальном сайте проекта.

В рамках акции среди лучших материалов пройдет конкурс в следующих номинациях: «Лучший электронный архив семейных фотографий», исследования ««Моя семья в истории страны» (сочинение, презентация) и «Лучшая фотовыставка».

Приложения дополнительных видео- и аудиоматериалов приветствуются. Конкурс проводится до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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