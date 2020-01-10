В Орловской области пожилой водитель на иномарке опрокинулся в кювет
В городе Мценске Орловской области мужчина на иномарке вылетел в кювет. Авария произошла сегодня днем, 10 января.
ДТП случилось в пятом часу вечера. 63-летний водитель двигался за рулем автомобиля марки "Мазда" со стороны улицы Тургенева в сторону улицы Кочергина районного центра. В районе 44-го дома по Ленина он не совладал со своим транспортом, машина выехала с дороги и опрокинулась.
- На месте работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Мценский". Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU