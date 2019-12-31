2019-12-31T09:15:33+03:00
Общество

Орловский губернатор исполнил мечты пяти малышей

Андрей Клычков вновь стал участником проекта «Елка желаний»
Наталья Меркулова
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Орловский губернатор исполнил мечты пяти малышей. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиОрловский губернатор исполнил мечты пяти малышей. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Вчера, 30 декабря, в областном центре исполнились мечты четырех юных ливенцев и одной маленькой орловчанки. Все они участвовали в ежегодном благотворительном проекте «Ёлка желаний».

О том, что же хотят получить ребята на Новый год губернатор Орловской области узнал, когда был с рабочим визитом в Большом Кремлевском Дворце. Именно там, на главной елке страны, развесили вместо новогодних игрушек открытки с желаниями сотен детей со всей России. Были среди них и орловцы.

- В этом году у нас уже не первый раз проходит акция «Ёлка желаний». Я рад тому, что сегодня мы сможем выполнить те желания, которые вы загадали. Дед Мороз нам поручение дал, так что будем стараться выполнять, - обратился к ребятам Андрей Клычков.

Полине Болычевой из Ливен он подарил ноутбук. Черенкову Лаврентию глава региона вручил конструктор «Лего» - вездеход, о котором так мечтал мальчик. Долгожданным подарком для Валерии Марочкиной стал велосипед, а 7-летний ливенец Кирилл Каторгин отправится в Москву на Кремлёвскую ёлку.

Исполнилась мечта и 8-летней жительницы города Орла Миланы Воронцовой. Девочка получила шведскую стенку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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