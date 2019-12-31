Новогодний Орел: смотрите фоторепортаж с городских улиц
2019-й год подходит к концу и уже совсем скоро, под бой курантов, мы встретим Новый год. Накануне праздника Орел уже успел погрузиться в особую сказочную атмосферу и засиять яркими огоньками.
Орел готовится встретить Новый 2020-й годФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фотокорреспондент "КП-Орел" запечатлел самые красивые мгновения этого времени и мы решили поделиться ими с читателями.
Орел накануне Нового 2020-го годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Смотрите фотографии преобразившего праздничного Орла, ищите себя на снимках и заряжайтесь новогодним настроением!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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