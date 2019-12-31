Новогодний Орел: смотрите фоторепортаж с городских улиц

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-31T08:41:54+03:00

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2019-й год подходит к концу и уже совсем скоро, под бой курантов, мы встретим Новый год. Накануне праздника Орел уже успел погрузиться в особую сказочную атмосферу и засиять яркими огоньками.

Орел готовится встретить Новый 2020-й годФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фотокорреспондент "КП-Орел" запечатлел самые красивые мгновения этого времени и мы решили поделиться ими с читателями.

Орел накануне Нового 2020-го годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Смотрите фотографии преобразившего праздничного Орла, ищите себя на снимках и заряжайтесь новогодним настроением!

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ИСТОЧНИК KP.RU