2019-12-31T07:45:49+03:00
Общество

Дети-сироты из Орла получили квартиры в новостройках

В микрорайоне «Зареченский» уже ждут новоселов
Наталья Меркулова
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Дети-сироты из Орла получили квартиры в новостройках. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиДети-сироты из Орла получили квартиры в новостройках. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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В понедельник, 30 декабря, в областной администрации прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир детям – сирот и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего в этот день получили новое жилье 29 человек.

Все квартиры находятся в новостройках в микрорайоне Зареченском и уже готовы для приема новоселов: в них уже проведена отделка, вставлены пластиковые окна, повешены люстры.

В уходящем 2019-м этом году на покупку жилья для сирот из регионального бюджета Орел получил 139 миллионов 582 тысяч рублей. В 2020-м эту сумму увеличат до 146 миллионов 300 тысяч.

- Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из важнейших обязанностей власти. Поэтому продолжим работу так, чтобы как можно больше детей получали положенное им жилье, встречали Новый год, Рождество и все остальные праздники в собственной квартире, в кругу семьи и друзей, - обратился к будущим новоселам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, две недели назад собственниками жилья стали 13 молодых людей из Орловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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