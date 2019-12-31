Дети-сироты из Орла получили квартиры в новостройках

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-31T07:45:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 декабря, в областной администрации прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир детям – сирот и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего в этот день получили новое жилье 29 человек.

Все квартиры находятся в новостройках в микрорайоне Зареченском и уже готовы для приема новоселов: в них уже проведена отделка, вставлены пластиковые окна, повешены люстры.

В уходящем 2019-м этом году на покупку жилья для сирот из регионального бюджета Орел получил 139 миллионов 582 тысяч рублей. В 2020-м эту сумму увеличат до 146 миллионов 300 тысяч.

- Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из важнейших обязанностей власти. Поэтому продолжим работу так, чтобы как можно больше детей получали положенное им жилье, встречали Новый год, Рождество и все остальные праздники в собственной квартире, в кругу семьи и друзей, - обратился к будущим новоселам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, две недели назад собственниками жилья стали 13 молодых людей из Орловского района.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU