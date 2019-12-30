2019-12-30T08:39:14+03:00
Общество

Орловские богатыри проучили Соловья-Разбойника

Схватка между городским символом Нового года и Ильей Муромцем разгорелась в Горпарке
Наталья Меркулова
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Орловские богатыри проучили Соловья-Разбойника. Фото: пресс-служба мэрии ОрлаОрловские богатыри проучили Соловья-Разбойника. Фото: пресс-служба мэрии Орла
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В воскресенье, 29 декабря, орловцы смогли побывать на квесте по мотивам легендарного сражения Илью Муромца и Соловья-Разбойника. Одолеть шалопая-свистуна богатырю помогли маленькие жители и гости областного центра.

Битва развернулась прямо возле резиденции Соловья в Городском парке. Общими усилиями добро победило, а былинный разбойник раскаялся и пообещал вести себя хорошо.

Схватка между символом Нового года и Ильей Муромцем разгорелась в Горпарке Орла. Фото: пресс-служба мэрии

Схватка между символом Нового года и Ильей Муромцем разгорелась в Горпарке Орла. Фото: пресс-служба мэрии

- Напомним, за участие в конкурсах всем участникам «Паспорта путешественника» ставятся фирменные штампы проекта «Сказки на Девяти дубах». За 15 печатей можно бесплатно прокатиться на карусели на площади Ленина, за 30 печатей - принять участие в финальном розыгрыше, - напоминают орловцам в пресс-службе мэрии Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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