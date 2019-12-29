2019-12-29T09:46:29+03:00
Общество

Канун Нового года порадует орловцев небольшим морозом и снегом

Однако рассчитывать на долгосрочное похолодание все же не стоит
Наталья Меркулова
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Канун Нового года порадует орловцев небольшим морозом и снегомКанун Нового года порадует орловцев небольшим морозом и снегомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам Росгидрометцентра канун Нового года порадует орловцев небольшим морозом и снегом. Однако рассчитывать на долгосрочное похолодание все же не стоит.

В последний рабочий понедельник года, 30 декабря, в Орле сохранится минусовая температура, пришедшая в регион в эти выходные. Столбики термометров покажут – 3°С. Погода же установится облачная, но с прояснениями и без осадков. Ветер в этот день будет дуть с силой 5 м/с. Атмосферное давление повышенное – 752 мм рт.ст.

31 декабря вероятен мокрый снег. Днем температура зафиксируется на отметке ноль градусов, а в Новогоднюю ночь вновь упадет до – 3. Юго-западный ветер в этот день достигнет 7 м/с. Атмосферное давление опустится до 737 мм рт.ст.

В первый день нового года погода существенно не изменится. Зато в четверг, 2 января, пойдет снег и похолодает: ночью – минус пять, а днем минус один. Затем, в пятницу и субботу, синоптики прогнозируют температуру выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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