Канун Нового года порадует орловцев небольшим морозом и снегом
По прогнозам Росгидрометцентра канун Нового года порадует орловцев небольшим морозом и снегом. Однако рассчитывать на долгосрочное похолодание все же не стоит.
В последний рабочий понедельник года, 30 декабря, в Орле сохранится минусовая температура, пришедшая в регион в эти выходные. Столбики термометров покажут – 3°С. Погода же установится облачная, но с прояснениями и без осадков. Ветер в этот день будет дуть с силой 5 м/с. Атмосферное давление повышенное – 752 мм рт.ст.
31 декабря вероятен мокрый снег. Днем температура зафиксируется на отметке ноль градусов, а в Новогоднюю ночь вновь упадет до – 3. Юго-западный ветер в этот день достигнет 7 м/с. Атмосферное давление опустится до 737 мм рт.ст.
В первый день нового года погода существенно не изменится. Зато в четверг, 2 января, пойдет снег и похолодает: ночью – минус пять, а днем минус один. Затем, в пятницу и субботу, синоптики прогнозируют температуру выше нуля.
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ИСТОЧНИК KP.RU