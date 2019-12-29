В Орел привезли список чудотворной иконы Богородицы

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-29T09:19:55+03:00

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В четверг, 26 декабря, в Свято-Успенский мужской монастырь города Орла был доставлен список чудотворный иконы Богородицы, созданный по многочисленным просьбам верующих.

Православные убеждены, что известная святыня, именуемая «Всецарица», помогает в исцелении раковых заболеваний. Хранится она на Святой Горе Афон в Греции. В России всего несколько списков с чудотворной иконы, один из которых в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Орловский же список будет доступна для поклонения в Казанском храме монастыря до воскресной службы. Затем его перенесут в Успенский храм, где еженедельно будут совершаться молебные пения с акафистом об исцелении раковых заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU