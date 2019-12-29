В Орел привезли список чудотворной иконы Богородицы
В четверг, 26 декабря, в Свято-Успенский мужской монастырь города Орла был доставлен список чудотворный иконы Богородицы, созданный по многочисленным просьбам верующих.
Православные убеждены, что известная святыня, именуемая «Всецарица», помогает в исцелении раковых заболеваний. Хранится она на Святой Горе Афон в Греции. В России всего несколько списков с чудотворной иконы, один из которых в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.
Орловский же список будет доступна для поклонения в Казанском храме монастыря до воскресной службы. Затем его перенесут в Успенский храм, где еженедельно будут совершаться молебные пения с акафистом об исцелении раковых заболеваний.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU