Орловцев приглашают на спортивную пробежку и тренировку 1 января

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-28T12:30:15+03:00

Активисты призывают горожан встретить Новый год с задором, но трезво

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1 января, после встречи новогодней ночи, орловцев приглашают на спортивную пробежку и тренировку в рамках всероссийской ежегодной акцию «Муромская дорожка-2020». В этом году присоединить к ней планируют более 60 городов.

Приурочили спортивный праздник ко Дню преподобного Ильи Муромца. Главная его цель – сделать встречу Нового года для россиян веселой и задорной, но без всевозможных излишеств.

В Орле старт акции будет дан в 14:00 в Богоявленском соборе. Сначала пройдет молебен в память об известном богатыре, а затем в 14:20 состоится разминка на площади рядом с храмом и забег по набережной.

Кроме того, жителей и гостей города приглашают на шоу «Богатырская силушка», которое начнется в 15:00 на площади Ленина. Проведет его Знаменская богатырская застава и сотрудники орловского УМВД.

- В Новый год трезво и с Божьей помощью! Это теперь добрая традиция во многих городах России. Встретим Новый год по-спортивному! – обращаются к орловцам участники молодежного движения «Богоявленская семья».

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ИСТОЧНИК KP.RU