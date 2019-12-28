2019-12-28T09:43:31+03:00
Общество

Орловский губернатор стал участником всероссийской акции «Елка желаний»

Андрей Клычков исполнит мечты шестерых детей из нашего региона
Наталья Меркулова
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Орловский губернатор стал участником акции «Елка желаний». Фото: соцсети vk.com/klychkov_andrey_officialОрловский губернатор стал участником акции «Елка желаний». Фото: соцсети vk.com/klychkov_andrey_official
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В четверг, 26 декабря, состоялась Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». Несколько месяцев волонтеры собирали список желаний ребят с непростой судьбой. Их в этом году более 7,5 тысяч.

В результате по всей стране появились праздничные елки, украшенные шариками с именами и мечтами детей, исполнить которые может каждый. Одна из самых главных таких новогодних красавиц украсила Кремль.

Перед заседанием Государственного совета губернатор Орловской области решил вновь присоединиться к акции и исполнить желания детей из нашего региона. Таких оказалось шесть. Об этом Андрей Клычков написал на своей странице в соцсетях.

Как пояснил губернатор, он выбрал шары с желаниями одиннадцатилетней Ирины Павел, мечтающей посетить Волгоград, семилетнего Кирилла Каторгина, который хочет побывать на Кремлевской елке. Также подарки ждут четырехлетнего Лаврентия Черенкова (технический конструктор LEGO «Вездеход»), девятилетнюю Валерию Марочкину (велосипед) тринадцатилетнюю Полину Болычеву (маникюрный набор) и восьмилетнюю Милану Воронцову (шведская стенка).

- Как и в прошлом году все желания мы обязательно исполним. Подарим детям новогоднее волшебство, которого они так ждут. Ведь их искренняя радость и улыбки – это и есть главный новогодний подарок для каждого из нас! – пообещал Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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