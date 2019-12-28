Орловские чиновники пообещали не закрывать Красный мост в 2020-м

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-28T09:01:03+03:00

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В четверг, 26 декабря, в мэрии Орла состоялся Общественный совет и подведение итогов уходящего 2019 года. Одной из главных тем стала судьба моста Дружба и Красного моста.

Напомним, летом этого года из-за срыва сроков работы на частично перекрытом мосту Дружбы муниципалитет расторг договор с подрядчиком ООО «РГС». После этого за дело взялась белгородская фирма ООО «Ремспецмост», пообещавшаяся завершить реконструкцию до 1 декабря 2020 года.

- Новая подрядная организация укладывается в срок. По ситуации на 25 декабря на объект уже привезли 33-метровые балки, одна из них монтируют, - пояснил глава администрации Орла Александр Муромский.

Однако ряд вопросов возник и к ООО «Ремспецмост». Защитный экран для русла реки, чтобы туда не сыпался строительный мусор, до сих пор не установлен.

Городские власти пообещали, что до окончания ремонта Дружбы, Красный мост не будет перекрыт. На территории последнего еще предстоит провести археологические исследования, а до этого нужно найти подрядчика.

Отметим, параллельно Красному мосту обещают построить два объекта-дублера: на первом вспомогательном переходе через Оку расположатся коммуникации и линия связи, а по второму смогут ходить пешеходы.

ИСТОЧНИК KP.RU