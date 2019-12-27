Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Орле
Сегодня, 27 декабря, в мэрии Орла состоялась встреча перевозчиков, которые обслуживают муниципальные маршруты, и представителей городских властей.
Как стало известно, была достигнута договоренность о том, что общественный транспорт будет работать до трех часов ночи по пяти маршрутам.
По предварительной договоренности на рейс выйдут автобусы №5 «ТМК Гринн — п. Булгаково», №10 «ОАО Северсталь-метиз — Наугорское шоссе», №16 «ул. Планерная — ОАО Северсталь-метиз», №22 «школа №50 — станция Лужки» и №26 «ул. Часовая — санаторий Лесной».
- На каждый маршрут перевозчики планируют вывести по две единицы транспорта, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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