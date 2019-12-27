2019-12-27T15:29:24+03:00
Общество

В Орле в «Зареченском» открыли новый детский сад

Уже скоро учреждение для дошколят сможет принять 230 малышей
Наталья Меркулова
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В Орле в «Зареченском» открыли новый детский сад. Фото пресс-служба губернатора Орловской областиВ Орле в «Зареченском» открыли новый детский сад. Фото пресс-служба губернатора Орловской области
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Сегодня, 27 декабря, а микрорайоне «Зареченский» улице Полковника Старинова торжественно открыли новый детский сад на 230 мест. В него смогут пойти дошколята 1,5 до 8 лет.

В микрорайоне есть уже детский сад и школа, но с каждым годом малышей здесь становится все больше и появление еще одного образовательного учреждения для малышей стало большим праздником для горожан.

На его строительство и полное укомплектование ушло чуть больше года и 172 миллионов рублей. Подрядчиком выступил холдинг «Орелстрой».

На территории детского сада оборудовано овощехранилище, котельная, групповые и физические площадки с теневыми навесами для детей разных возрастов. Позаботились здесь и о системе видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и доступе для инвалидов. Кроме того, предусмотрена стоянка для автомобилей.

- Это динамично развивающаяся территория областной столицы, и самое главное – здесь большое число молодых семей с детьми, которые мы обязаны поддержать, создавая необходимые условия для воспитания и образования детей. В 2020 году продолжим активно развивать систему дошкольного образования, - обратился к участникам праздника губернатор региона Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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