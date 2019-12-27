За неделю на Орловщине еще 4 тысячи 300 человек заразились ОРВИ

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-27T14:02:11+03:00

Эпидемические пороги и в городе, и в области превышены

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжается сезонная эпидемия простуды. За неделю заразилось острыми респираторными инфекциями больше четырех тысяч человек.

В самой областной столице эпидемические пороги превышены на 5,4%, в области на 2,8%. По статистике, чаще всего подхватывают простуду дети в возрасте до 14 лет. Однако в целом в школах региона наблюдается снижение заражения ребят ОРВИ.

- В связи со снижением заболеваемости ОРВИ среди школьников на текущей неделе мера разобщения детей в организованных коллективах не применялась, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU