За неделю на Орловщине еще 4 тысячи 300 человек заразились ОРВИ
В Орловской области продолжается сезонная эпидемия простуды. За неделю заразилось острыми респираторными инфекциями больше четырех тысяч человек.
В самой областной столице эпидемические пороги превышены на 5,4%, в области на 2,8%. По статистике, чаще всего подхватывают простуду дети в возрасте до 14 лет. Однако в целом в школах региона наблюдается снижение заражения ребят ОРВИ.
- В связи со снижением заболеваемости ОРВИ среди школьников на текущей неделе мера разобщения детей в организованных коллективах не применялась, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU