В Орле открылась фотовыставка «Дорога к храму»
В четверг, 26 декабря, в Орловском краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Дорога к храму». Юные фотохудожники работали над этим проектом целых полгода.
В экспозиции представлены снимки, на которых изображены орловские монастыри, пейзажами и видами древних и восстановленных совсем недавно храмов.
Отметим, что на выставке можно увидеть работы Марины Зубановой, Алевтины Краузе, Даниила Касаточкина, Светланы Михайловой и консультанта проекта Татьяны Озериной.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка продлится до 20 января
ул. Гостиная, дом 2
Возрастная категория 6+
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ИСТОЧНИК KP.RU