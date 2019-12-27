2019-12-27T12:58:03+03:00
Звезды

В Орле открылась фотовыставка «Дорога к храму»

Среди представленных работ пейзажи и виды восстановленных церквей
Наталья Меркулова
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В Орле открылась фотовыставка «Дорога к храму». Фото: Орловский краеведческий музейВ Орле открылась фотовыставка «Дорога к храму». Фото: Орловский краеведческий музей
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В четверг, 26 декабря, в Орловском краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Дорога к храму». Юные фотохудожники работали над этим проектом целых полгода.

В экспозиции представлены снимки, на которых изображены орловские монастыри, пейзажами и видами древних и восстановленных совсем недавно храмов.

Отметим, что на выставке можно увидеть работы Марины Зубановой, Алевтины Краузе, Даниила Касаточкина, Светланы Михайловой и консультанта проекта Татьяны Озериной.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка продлится до 20 января

ул. Гостиная, дом 2

Возрастная категория 6+

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ИСТОЧНИК KP.RU

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