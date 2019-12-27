2019-12-27T12:37:56+03:00
Общество

В Орловской области ищут мужчину, пропавшего полгода назад

Житель Мценска ушел из дома и не вернулся
Наталья Меркулова
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В Орловской области ищут Сергея Ивановича Воробьева, пропавшего полгода назадВ Орловской области ищут Сергея Ивановича Воробьева, пропавшего полгода назад
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В Орловской области ищут мужчину, пропавшего полгода назад. 57-летний житель Мценска Сергей Иванович Воробьев ушел из дома и не вернулся.

До сих пор местонахождение неизвестно, на связь мужчина не выходит. Всех, кто располагает сведениями о нем, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия) или 02, 102 (полиция).

Среди особых примет пропавшего – рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения Сергей Воробьев был одет в темно-зеленую рубашку в полоску, темно-синие джинсы и серые кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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