СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-27T12:16:16+03:00

В Орловской области сотрудники МЧС обезвредили военные снаряды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

В среду, 25 декабря, сотрудники МЧС обезвредили военные снаряды. Опасную находку времен Великой Отечественной войны обнаружили под Мценском.

Группа спецработ областной поисково-спасательной службы изъяла и уничтожила артиллерийский снаряд калибра 88 мм, три 45-мм снаряда, минометные мины калибра 50 мм и 82 мм, одну противопехотную мину и три взрывателя.

Кроме того, в этот день был обезврежен один 107-мм артснаряд в Орловском районе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU