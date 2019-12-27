В Орловской области сотрудники МЧС обезвредили военные снаряды
В среду, 25 декабря, сотрудники МЧС обезвредили военные снаряды. Опасную находку времен Великой Отечественной войны обнаружили под Мценском.
Группа спецработ областной поисково-спасательной службы изъяла и уничтожила артиллерийский снаряд калибра 88 мм, три 45-мм снаряда, минометные мины калибра 50 мм и 82 мм, одну противопехотную мину и три взрывателя.
Кроме того, в этот день был обезврежен один 107-мм артснаряд в Орловском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU