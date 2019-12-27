За год в Орле погибли на производстве два человека

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-27T10:38:11+03:00

В Орле зафиксировали 8 несчастных случаев на производстве за 2019 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несчастные случаи на работе привели к тяжелым последствиям для еще шестерых

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В среду, 25 декабря, в городской мэрии Орла прошло заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Одной из главных повесток дня стал травматизм на производстве.

Как стало известно, с начала года в облцентре зарегистрировано восемь несчастных случаев, два из которых стали смертельными. Еще для шестерых человек полученные травмы имели тяжелые последствия.

- Основными причинами производственного травматизма продолжает оставаться отсутствие надзора за содержанием и эксплуатацией сооружений и использование оборудования без ограждений опасных зон, а также электроустановок с открытыми токоведущими частями, - пояснил Александр Степанов, начальник отдел финансово-экономического управления администрации Орла.

Кроме того, получение травм на производстве зачастую связано с отсутствием специальной одежды, обуви и средств защиты для работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU