За год в Орле погибли на производстве два человека
В среду, 25 декабря, в городской мэрии Орла прошло заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Одной из главных повесток дня стал травматизм на производстве.
Как стало известно, с начала года в облцентре зарегистрировано восемь несчастных случаев, два из которых стали смертельными. Еще для шестерых человек полученные травмы имели тяжелые последствия.
- Основными причинами производственного травматизма продолжает оставаться отсутствие надзора за содержанием и эксплуатацией сооружений и использование оборудования без ограждений опасных зон, а также электроустановок с открытыми токоведущими частями, - пояснил Александр Степанов, начальник отдел финансово-экономического управления администрации Орла.
Кроме того, получение травм на производстве зачастую связано с отсутствием специальной одежды, обуви и средств защиты для работников.
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ИСТОЧНИК KP.RU