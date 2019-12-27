2019-12-27T10:12:41+03:00
Общество

Орловцев, спрятавших чужое авто в лесу, задержали

Мужчины хотели тайком разобрать машину на запчасти, но у них не получилось
Наталья Меркулова
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Орловцев, спрятавших чужое авто в лесу, задержалиОрловцев, спрятавших чужое авто в лесу, задержалиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские полицейские задержали двоих жителей Мценска, решивших разобрать чужой автомобиль на запчасти. Для этого они перегнали его в лес, но осуществить задуманное не успели.

Как выяснилось, мужчинам приглянулась машина, припаркованная возле одного из частных домов. Недолго думая, они разбили стекло, включили зажигание и уехали.

- В настоящий момент автомобиль уже вернули владельцу. В отношении же угонщиков возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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