Орловцев, спрятавших чужое авто в лесу, задержали

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-27T10:12:41+03:00

Мужчины хотели тайком разобрать машину на запчасти, но у них не получилось

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Орловские полицейские задержали двоих жителей Мценска, решивших разобрать чужой автомобиль на запчасти. Для этого они перегнали его в лес, но осуществить задуманное не успели.

Как выяснилось, мужчинам приглянулась машина, припаркованная возле одного из частных домов. Недолго думая, они разбили стекло, включили зажигание и уехали.

- В настоящий момент автомобиль уже вернули владельцу. В отношении же угонщиков возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU