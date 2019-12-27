2019-12-27T09:23:55+03:00
Общество

Маленьких орловцев из деревни «SOS – Лаврово» поздравили с Новым годом

Под праздничной елкой оказалось много подарков и даже настоящая байдарка
Наталья Меркулова
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Воспитанники детской деревни подготовили для гостей настоящее представлениеВоспитанники детской деревни подготовили для гостей настоящее представлениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 26 декабря, в детской деревни «SOS – Лаврово» с нетерпением ждали гостей. Ее воспитанники с утра репетировали песни, танцы, частушки и готовились к радушному приему.

Руководство и воспитанники детской деревни подготовили для гостей настоящее представление, показали свои уютные семейные домики, рассказали о том, как создавался уникальный проект (таких деревень всего шесть в России) и как сложилась жизнь ребят, которых здесь воспитали.

Под праздничной елкой оказалось много подарков и даже настоящая байдарка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Под праздничной елкой оказалось много подарков и даже настоящая байдаркаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне новогодних праздников ребятам подарки вручил благотворительный фонд «Созидание» совместно со строительным холдингом «Орелстрой», «Сбербанком» и «Kerama Marazzi». Не остались равнодушными к детям и корреспонденты «Комсомолки».

Юные спортсмены получили инвентарь для занятий, оборудование для бадминтона и даже настоящую байдарку для туристических походов.

«SOS – Лаврово» приглашает неравнодушных женщин стать частью проекта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«SOS – Лаврово» приглашает неравнодушных женщин стать частью проектаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ!

Деревня «SOS – Лаврово» построена 21 год назад и является уникальным проектом. Средства на ее строительство пожертвовала семья Моники Шаппюи, гражданки Швейцарии.

Здесь реализуется «классическая» модель SOS-семьи - дети живут с мамами-опекунами в отдельных домах, ведут свое хозяйство, ходят в школу. Все как у обычных ребят.

Сейчас один из домиков пустует, поэтому руководство детской деревни «SOS – Лаврово» приглашает неравнодушных женщин стать частью проекта!

Телефон для справок: (4862) 40-68-60

ИСТОЧНИК KP.RU

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