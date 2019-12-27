Маленьких орловцев из деревни «SOS – Лаврово» поздравили с Новым годом
В четверг, 26 декабря, в детской деревни «SOS – Лаврово» с нетерпением ждали гостей. Ее воспитанники с утра репетировали песни, танцы, частушки и готовились к радушному приему.
Руководство и воспитанники детской деревни подготовили для гостей настоящее представление, показали свои уютные семейные домики, рассказали о том, как создавался уникальный проект (таких деревень всего шесть в России) и как сложилась жизнь ребят, которых здесь воспитали.
Под праздничной елкой оказалось много подарков и даже настоящая байдаркаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Накануне новогодних праздников ребятам подарки вручил благотворительный фонд «Созидание» совместно со строительным холдингом «Орелстрой», «Сбербанком» и «Kerama Marazzi». Не остались равнодушными к детям и корреспонденты «Комсомолки».
Юные спортсмены получили инвентарь для занятий, оборудование для бадминтона и даже настоящую байдарку для туристических походов.
«SOS – Лаврово» приглашает неравнодушных женщин стать частью проектаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ЗНАЙ!
Деревня «SOS – Лаврово» построена 21 год назад и является уникальным проектом. Средства на ее строительство пожертвовала семья Моники Шаппюи, гражданки Швейцарии.
Здесь реализуется «классическая» модель SOS-семьи - дети живут с мамами-опекунами в отдельных домах, ведут свое хозяйство, ходят в школу. Все как у обычных ребят.
Сейчас один из домиков пустует, поэтому руководство детской деревни «SOS – Лаврово» приглашает неравнодушных женщин стать частью проекта!
Телефон для справок: (4862) 40-68-60
ИСТОЧНИК KP.RU
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