В Орловской области в ближайшие дни ожидается снег

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-26T17:12:21+03:00

Похоже, зима все же решила заглянуть на Орловщину Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до минусовых значений

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Кажется, зимняя погода все же решила заглянуть на Орловщину: в регионе в ближайшие дни ожидается снег. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до минусовых значений.

Как сообщает Росгидрометцентр, в пятницу 27 декабря столбики термометров покажут -1 градус. Облачность будет переменной, небольшой снег. Ветер восточный, 3 м/c, давление 738 мм рт.ст.

В субботу, 28 числа, холоднее: в ночное время -3, в дневное -2 градуса. Вновь переменная облачность и небольшой снег, ветер сменит направление на северо-восточное, 4 м/с. Давление 741..745 мм рт.ст.

В воскресенье, 29 декабря, термометры покажут -5...-4 градуса, вновь переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный 3 м/с, давление 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, в последний день года температура вновь поднимется до плюсовых значений. Следите за меторологическими сводками на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU