СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-26T16:50:46+03:00

Из-за медицинских ограничений мужчине нельзя было управлять автомобилем, однако ему выдали права

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У жителя Орловской области забрали водительское удостоверение из-за заболевания. Из-за медицинских ограничений мужчине нельзя было управлять автомобилем, однако ему выдали права.

Инцидент произошел в Кромском районе, нарушения выявила прокуратура. Как оказалось, мужчина состоял на учете в районной больнице с заболеванием, при котором нельзя садиться за руль. Но водить машину ему это не мешало.

- Управление транспортным средством создавало реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью окружающих и других участников дорожного движения. По результатам проверки прокуратурой в суд было направлено заявление о прекращении действия права управления транспортным средством. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU