В Орле откроется новый детский сад

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-26T15:49:18+03:00

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Перед новым годом в Орле откроется еще один детский сад. Его построили в Зареченском микрорайоне и уже скоро он распахнет свои двери для малышей.

Открытие состоится 27 декабря, в пятницу. Здание садика возводили и облагораживали прилегающую территорию чуть больше года, работы вела дочерняя компания строительной организации "Орелстрой". Садик построен под ключ: в нем полностью выполнена отделка, завезена мебель, техника и другие необходимые для работы учреждения атрибуты.

Открытие будет проходить в торжественной обстановке, жителей Зареченского микрорайона приглашают присоединиться к нему. Начало в 11.00.

Дети же пойдут в новый садик с 2020-го года.

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ИСТОЧНИК KP.RU