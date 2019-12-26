В 2019 году на питание для малоимущих в Орле потратили 2,5 млн рублей
Во вторник, 24 декабря, на планерке в мэрии Орла обсудили дополнительные меры социальной поддержки сирот, инвалидов, пожилых одиноких людей и малоимущих.
Как стало известно, к категории нуждающихся в областном центре относятся 16 тысяч человек. Среди способов помочь им – обеспечение питание, пособия, компенсаций по коммунальным услугам и культурно-досуговые мероприятия. Причем из 3 миллионов 400 тысяч рублей, направленных городским бюджетом, на соцпомощь, 70% идет на горячее питание.
- на обеспечение горячим питанием слабейших членов общества израсходовано два с половиной миллиона рублей. Ежедневно муниципальная «Столовая № 30» обеспечивает им 124 человека, оказавшихся в крайней нужде, - пояснила Алла Шайкина, замначальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU