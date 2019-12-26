В 2019 году на питание для малоимущих в Орле потратили 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-26T13:58:58+03:00

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Во вторник, 24 декабря, на планерке в мэрии Орла обсудили дополнительные меры социальной поддержки сирот, инвалидов, пожилых одиноких людей и малоимущих.

Как стало известно, к категории нуждающихся в областном центре относятся 16 тысяч человек. Среди способов помочь им – обеспечение питание, пособия, компенсаций по коммунальным услугам и культурно-досуговые мероприятия. Причем из 3 миллионов 400 тысяч рублей, направленных городским бюджетом, на соцпомощь, 70% идет на горячее питание.

- на обеспечение горячим питанием слабейших членов общества израсходовано два с половиной миллиона рублей. Ежедневно муниципальная «Столовая № 30» обеспечивает им 124 человека, оказавшихся в крайней нужде, - пояснила Алла Шайкина, замначальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU