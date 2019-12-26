Орел начал подготовку к юбилейному театральному фестивалю «LUDI»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-26T11:46:27+03:00

Театр «Свободное пространство» объявил о старте приема заявок на участие

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В июне 2020 года Орел вновь ждет легендарный Международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». Он пройдет в нашем городе в 10-й раз и обещает стать одним из главных культурных событий региона.

Новые спектакли покажут на сцене театра «Свободное пространство», в концертном зале ОГИК, академическом театра им. Тургенева и театре «Русский стиль».

Прием заявок на участие в фестивале уже стартовал и продлится до 1 марта, а в середине апреля станет известно, кто же порадуем орловских театралов.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте театра «Свободное пространство».

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ИСТОЧНИК KP.RU