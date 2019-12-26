В Орле ищут пропавшую воспитанницу Некрасовской школы-интерната
В Орле ищут пропавшую воспитанницу Некрасовской школы-интерната. 16-летняя Лидия Артемьева ушла с занятий четыре дня назад и до сих пор о ней ничего не известно.
Среди примет девушки – среднее телосложение, рост 150155 см, черные крашенные волосы и стрижка каре. Была одета светло-бежевое драповое пальто, джинсы с разрывами на коленях и черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии или видел ее просьба сообщить по телефонам: 02 или 102 (с мобильного) в полицию или 8 (4862) 22-23-01 в дежурную часть поискового отряда «Поиск пропавших детей-Орел».
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ИСТОЧНИК KP.RU