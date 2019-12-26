Орловцам предлагают сделать селфи с Соловьем Разбойником и получить приз
Орловцам предлагают сделать селфи с Соловьем Разбойником и получить приз. Лучшие фотографии станут участниками праздничного розыгрыша.
Оценивать их будут сотрудники жюри Городского парка культуры и отдыха по оригинальности, креативности и чувству юмора. Чтобы получить шанс выиграть подарок, нужно разместить фото с официальным хештэгом #9Дубов в соцсетях.
Имя победителя объявят 11 января в 12.00 на интерактивной программе «Город сказок» на аллее Славы (вход в Горпарк).
Напомним, встретиться с главным символом орловского Нового года можно будет 28 декабря на новогодней интермедии «Новый год со свистом» на площадке перед МФЦ (ул. Ленина, 1). Праздник начнется в 11:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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