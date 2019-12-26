2019-12-26T09:06:13+03:00
Общество

Орловскому храму передали редкую икону с острова Корфу

В образ святителя Спиридона вложена частица его башмачка
Наталья Меркулова
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Орловскому храму передали редкую икону с острова Корфу. Фото: пресс-служба Орловской митрополииОрловскому храму передали редкую икону с острова Корфу. Фото: пресс-служба Орловской митрополии
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В среду, 25 декабря, накануне дня памяти святого Спиридона Тримифунтского орловскому храму Александра Невского передали редкую икону с греческого острова Корфу. Именно там находятся мощи чудотворца.

Святыню пожертвовал храму для постоянного хранения один из паломников. Уникальность этого образа в том, что в него вложена частица башмачка святого Спиридона. Теперь поклониться ему смогут все желающие в субботу и воскресенье.

Напомним, храм Александра Невского расположен в Орле по адресу улица Машкарина, 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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