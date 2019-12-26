В тандеме с техникой Ростсельмаш к высоким урожаям!

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-26T08:58:03+03:00

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С уверенностью можно сказать, что успех полевых работ, а именно высокие урожаи, в крупных агроходлдингах и в небольших фермерских хозяйствах обеспечивает техника с широко известным, мирового уровня брендом - Ростсельмаш. Огромную помощь аграриям Черноземья в её приобретении оказывают ведущие поставщики сельхозтехники. Одним из них является ООО «Агропромсервис»- официальный дилер компании Ростсельмаш . Вот уже более десяти лет успешно работает на рынке поставки сельхозмашин, семян, удобрений и средств защиты растений. За время работы компании только в Курскую область было поставлено более 500 единиц зерноуборочных комбайнов, тракторов, навесного и прицепного оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU