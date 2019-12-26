В Орловской области появилась спортивная площадка для детей с ОВЗ

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-26T08:44:37+03:00

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В среду, 25 декабря, в поселке Хотынец Орловской области торжественно открыли спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, глава региона Андрей Клычков исполнил свое прошлогоднее обещание в благотворительном проекте «Елка желаний».

Напомним, о месте, где можно будет заниматься спортом и тренироваться мечтал юный житель поселка Кирилл Макеенков. Спустя год его желание осуществилось и в парке «Юность» появился современный спортивный объект.

Площадка включает в себя три гимнастических комплекса, качели и восемь уличных тренажеров для тренировки различных групп мышц при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Предусмотрен здесь и беспрепятственный доступ на инвалидной коляске.

- Мы знаем, что ребята, которые будут здесь заниматься, обладают удивительной силой духа и никогда не сдаются. Уверен, что эти замечательные качества, а также занятия спортом, поддержка друзей и взрослых помогут им победить все недуги и добиться успеха в жизни, - обратился жителям села Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU