2019-12-25T15:29:33+03:00
Звезды

«Мусорный ветер» орловского художника покорил Санкт-Петербург

Анатолий Федай получил Гран-при Всероссийского конкурса
Наталья Меркулова
Поделиться:
«Мусорный ветер» орловского художника покорил Санкт-Петербург. Фото: сайт Правительства Орловской области«Мусорный ветер» орловского художника покорил Санкт-Петербург. Фото: сайт Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

Серия графических работ «Мусорный ветер» Анатолия Федая получила Гран-при Всероссийского конкурса среди молодых художников «Муза должна работать».

Награждение и творческий вернисаж прошли в музее современного искусства «АРТМУЗА» в Санкт-Петербурге. Теперь Анатолий Федай, покоривший Северную столицу своими произведениями, здесь откроет персональную выставку.

Анатолий Федай получил Гран-при Всероссийского конкурса «Муза должна работать». Фото: сайт Правительства Орловской области

Анатолий Федай получил Гран-при Всероссийского конкурса «Муза должна работать». Фото: сайт Правительства Орловской области

Работы всех финалистов конкурса будут представлены в десяти галереях музея до 30 января. Будете на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге, загляните туда! Вход на выставку свободный.

ЗНАЙ!

Орловский художник Анатолий Федай занимается живописью, графикой, иллюстрированием книг и художественными росписями стен. Также он известен широкой публике по иллюстрациям к произведениям Федора Достоевского, Андрея Платонова и Леонида Андреева.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы могут сообщить о проблемах с общественным транспортом по круглосуточному телефону
«Мусорный ветер» орловского художника покорил Санкт-Петербург
Начальником Росгвардии в Орловской области назначен Игорь Баранов
Под Орлом сняли с реализации 72 кило форели и 2 кило икры
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»
Чиновники могут оштрафовать нового подрядчика моста Дружбы в Орле
Орловцы смогут отправить письмо Деду Морозу
Жителям нескольких улиц Орла придется пересидеть без воды
Больше четырех тысяч пожаров произошло в Орловской области в 2019-м
Орловский осужденный поучаствовал онлайн в турнире по шахматам
Орловцев приглашают на Рождественскую елку по-андреевски
В Орловской области появился кластер легкой промышленности
Орловец, продавший арестованное авто, попал в тюрьму
В Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязи
Орловские полицейские задержали воров строительных материалов
В Орле автоледи на «Тойоте» не уступила дорогу и попала в больницу
Орловские пожарные и спасатели получили новую технику
Господдержка малого и среднего бизнеса: на что могут рассчитывать предприниматели в Орловской области
В Орле могут расторгнуть контракты с перевозчиками, обслуживающими Лужки
На трассе под Орлом водитель на легковушке протаранил столб