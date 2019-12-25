«Мусорный ветер» орловского художника покорил Санкт-Петербург
Серия графических работ «Мусорный ветер» Анатолия Федая получила Гран-при Всероссийского конкурса среди молодых художников «Муза должна работать».
Награждение и творческий вернисаж прошли в музее современного искусства «АРТМУЗА» в Санкт-Петербурге. Теперь Анатолий Федай, покоривший Северную столицу своими произведениями, здесь откроет персональную выставку.
Анатолий Федай получил Гран-при Всероссийского конкурса «Муза должна работать». Фото: сайт Правительства Орловской области
Работы всех финалистов конкурса будут представлены в десяти галереях музея до 30 января. Будете на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге, загляните туда! Вход на выставку свободный.
ЗНАЙ!
Орловский художник Анатолий Федай занимается живописью, графикой, иллюстрированием книг и художественными росписями стен. Также он известен широкой публике по иллюстрациям к произведениям Федора Достоевского, Андрея Платонова и Леонида Андреева.
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