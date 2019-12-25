2019-12-25T15:30:17+03:00
Общество

Под Орлом сняли с реализации 72 кило форели и 2 кило икры

Потенциально небезопасную продукцию утилизируют, а предпринимателя оштрафуют
Ольга СУПОНЕВА
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Перед Новым годом количество некачественных деликатесов в торговых точках возрастаетПеред Новым годом количество некачественных деликатесов в торговых точках возрастаетФото: Ольга СУПОНЕВА
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В поселке Кромы Орловской области с реализации сняли потенциально небезопасную форель и икру. Больше 70 килограммов рыбы и 2 кило икры изъяли и должны утилизировать, а предпринимателя оштрафуют.

Инспектируют торговые точки, реализующие в преддверии новогодних праздников морские деликатесы, специалисты Россельхознадзора. На днях инспекторы ведомства проверили предпринимателя, торгующего рыбой и икрой с машины. Маркировка на коробке с рыбой не соответствовала действительности, а у икры и вовсе ее не оказалось.

- Потенциально небезопасная рыбная продукция была изъята. За нарушение технического регламента ЕАЭС индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В ведомстве отмечают, что в предновогодний период нарваться на некачественную продукцию просто. Потому стоит обращать внимание на сопроводительные документы при покупке деликатесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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