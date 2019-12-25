Чиновники могут оштрафовать нового подрядчика моста Дружбы в Орле
Во вторник, 24 декабря, на планерке в мэрии Орла обсудили ход ремонтных работ на мосту Дружбы. Как стало известно, чиновники могут оштрафовать нового подрядчика из-за затягивания установки защитного экрана над Окой.
Защита русла реки от засорения строительным мусором входит в перечень работ муниципального контракта. Однако ООО «Ремспецмост» все еще этого не сделал.
- В адрес организации направлена претензия. Срок ее исполнения — 30 дней, в противном случае подрядчику выставят штраф в размере 100 тысяч рублей, - пояснил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства.
Возникли вопросы и к работе сотрудников самого УКС, не обеспечившего необходимый контроль за выполнение поручения. Одного из них уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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