Чиновники могут оштрафовать нового подрядчика моста Дружбы в Орле

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-25T14:08:35+03:00

Уже больше месяца ООО «Ремспецмост» затягивает установку защитного экрана над Окой

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Во вторник, 24 декабря, на планерке в мэрии Орла обсудили ход ремонтных работ на мосту Дружбы. Как стало известно, чиновники могут оштрафовать нового подрядчика из-за затягивания установки защитного экрана над Окой.

Защита русла реки от засорения строительным мусором входит в перечень работ муниципального контракта. Однако ООО «Ремспецмост» все еще этого не сделал.

- В адрес организации направлена претензия. Срок ее исполнения — 30 дней, в противном случае подрядчику выставят штраф в размере 100 тысяч рублей, - пояснил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства.

Возникли вопросы и к работе сотрудников самого УКС, не обеспечившего необходимый контроль за выполнение поручения. Одного из них уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU