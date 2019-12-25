Орловцы смогут отправить письмо Деду Морозу
На площади Ленина под Дубом размещен ящик для сказочной почты Деда Мороза. Написать и отправить письмо заветными желаниями могут не только дети, но и взрослые.
- Все письма, оставленные в ящике, непременно дойдут до адресата. Важно оставлять обратные данные: если Дедушка Мороз захочет исполнить желание, куда же ему отправляться? – говорят в пресс-службе мэрии Орла.
Кроме того, на центральной площади можно покататься на карусели. Она платная (100 рублей), но для льготных категорий действует скидка 50%.
Выйти на каток же орловцы смогут, когда на улице похолодает. Пока лед не может замерзнуть даже с учетом работы холодильных установок. Но как только температура опустится ниже нуля, жителей и гостей Орла ждут с коньками. Предусмотрен также прокат инвентаря и теплая раздевалка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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