2019-12-25T12:29:08+03:00
Общество

Орловский осужденный поучаствовал онлайн в турнире по шахматам

Мужчина стал лучшим шахматистом в нашем регионе
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловский осужденный поучаствовал онлайн в турнире по шахматам. Фото: пресс-служба УФСИН Орловской областиОрловский осужденный поучаствовал онлайн в турнире по шахматам. Фото: пресс-служба УФСИН Орловской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 декабря, орловская исправительная колония №5 присоединилась к Всероссийскому чемпионату по шахматам среди осужденных. Мужчина, отбывающей в ней свое наказание, стал лучшим шахматистом в нашем регионе и вышел в финал.

Соревнования, состоящие из пяти туров по швейцарской системе, проходили в режиме видео-конференции и впервые в истории объединили более 15 тысяч осужденных из 76 регионов России. Самому старшему игроку уже исполнился 81 год, а самому молодому было 24 года. Также среди игроков-финалистов боролись за победу три девушки, представляющие Ивановскую, Костромскую и Челябинскую области.

Орловец не смог одержать победу, но признался - играть на таком уровне увлекательно и интересно.

- Не важно, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Если кто-то из осужденных серьезно увлечется шахматами, научится думать, просчитывать свои ходы и их последствия, то, возможно, после освобождения, не сделает повторных ошибок. Это и будет для них самой главной победой, - обратился к участникам соревнований Александр Матвеенко, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям нескольких улиц Орла придется пересидеть без воды
Больше четырех тысяч пожаров произошло в Орловской области в 2019-м
Орловский осужденный поучаствовал онлайн в турнире по шахматам
Орловцев приглашают на Рождественскую елку по-андреевски
В Орловской области появился кластер легкой промышленности
Орловец, продавший арестованное авто, попал в тюрьму
В Орловской области «Скорую», ехавшую на вызов, пришлось вызволять из грязи
Орловские полицейские задержали воров строительных материалов
В Орле автоледи на «Тойоте» не уступила дорогу и попала в больницу
Орловские пожарные и спасатели получили новую технику
Господдержка малого и среднего бизнеса: на что могут рассчитывать предприниматели в Орловской области
В Орле могут расторгнуть контракты с перевозчиками, обслуживающими Лужки
На трассе под Орлом водитель на легковушке протаранил столб