Орловский осужденный поучаствовал онлайн в турнире по шахматам

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-25T12:29:08+03:00

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Во вторник, 24 декабря, орловская исправительная колония №5 присоединилась к Всероссийскому чемпионату по шахматам среди осужденных. Мужчина, отбывающей в ней свое наказание, стал лучшим шахматистом в нашем регионе и вышел в финал.

Соревнования, состоящие из пяти туров по швейцарской системе, проходили в режиме видео-конференции и впервые в истории объединили более 15 тысяч осужденных из 76 регионов России. Самому старшему игроку уже исполнился 81 год, а самому молодому было 24 года. Также среди игроков-финалистов боролись за победу три девушки, представляющие Ивановскую, Костромскую и Челябинскую области.

Орловец не смог одержать победу, но признался - играть на таком уровне увлекательно и интересно.

- Не важно, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Если кто-то из осужденных серьезно увлечется шахматами, научится думать, просчитывать свои ходы и их последствия, то, возможно, после освобождения, не сделает повторных ошибок. Это и будет для них самой главной победой, - обратился к участникам соревнований Александр Матвеенко, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU