Орловцев приглашают на Рождественскую елку по-андреевски
Сотрудники музея Леонида Андреева приглашают школьников и их родителей на традиционные Рождественские елки. Гости смогут погрузиться в атмосферу семейного праздника в уникальных интерьерах старого дома.
Орловцы смогут совершить сказочное путешествие в прошлое: сыграть в фанты, разгадать шарады и встретиться с Домовым, а также увидеть старинные елочные игрушки и рождественские открытки.
- Мы расскажем школьникам и их родителям о том, как встречали Рождество в семье Леонида Николаевича и какие события легли в основу рассказа «Ангелочек». В конце встречи всех наших гостей ждут новогодние сувениры и сладкие призы от Домового, - рассказали «КП» сотрудники музея.
Телефон для справок: (4862) 76-48-24
КОГДА? ГДЕ?
С 25 декабря по 25 января
ул. 2-ая Пушкарная, 41.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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