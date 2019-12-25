Орловцев приглашают на Рождественскую елку по-андреевски

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-25T11:57:42+03:00

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Сотрудники музея Леонида Андреева приглашают школьников и их родителей на традиционные Рождественские елки. Гости смогут погрузиться в атмосферу семейного праздника в уникальных интерьерах старого дома.

Орловцы смогут совершить сказочное путешествие в прошлое: сыграть в фанты, разгадать шарады и встретиться с Домовым, а также увидеть старинные елочные игрушки и рождественские открытки.

- Мы расскажем школьникам и их родителям о том, как встречали Рождество в семье Леонида Николаевича и какие события легли в основу рассказа «Ангелочек». В конце встречи всех наших гостей ждут новогодние сувениры и сладкие призы от Домового, - рассказали «КП» сотрудники музея.

Телефон для справок: (4862) 76-48-24

КОГДА? ГДЕ?

С 25 декабря по 25 января

ул. 2-ая Пушкарная, 41.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

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ИСТОЧНИК KP.RU